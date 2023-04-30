Menajeri açıkladı! Zaniolo, Barcelona ile görüştü

"Zaniolo'nun bir değişikliğe ihtiyacı vardı. Son yıllarda iki büyük sakatlık yaşadı ama hep ayağa kalktı. Yeni bir motivasyon bulması gerekliydi. Ocak ayında Milan ve Bournemouth seçenekleri vardı ama Galatasaray'ın teklifi büyük bir istekle kabul edildi. Türkiye'de rekabet yüksek ve oynadığı takım şampiyonluk yarışı veriyor. Zaniolo, geleneklerle dolu bir kulübün renklerini giydiğini biliyor. Kendini yeniden kanıtlamak istiyor."