        Haberler Gündem Güncel Menderes taştı, helikopterle kurtarıldı! | Son dakika haberleri

        Menderes taştı, helikopterle kurtarıldı!

        Aydın'da şiddetli yağış sonrası Büyük Menderes Nehri taştı. Bölgede mahsur kalan çiftlik sahibi, jandarma helikopteri ile kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 16:56 Güncelleme: 18.02.2026 - 17:05
        Menderes taştı, helikopterle kurtarıldı!
        Aydın'da sağanakta debisi yükselen Büyük Menderes Nehri taştı; Koçarlı ilçesindeki tarım arazileri su altında kalırken, bölgede mahsur kalan bir çiftlik sahibi jandarmaya ait helikopterle kurtarıldı.

        DHA'nın haberine göre kent genelinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla etkisini arttıran sağanak nedeniyle debisi yükselen Büyük Menderes Nehri taştı.

        Koçarlı ilçesindeki tarım arazileri su altında kaldı. Sel suları nedeniyle Abdullah Ö., kendine ait çiftlikte mahsur kaldı.

        Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Abdullah Ö., yardım talep etti. Jandarma ekipleri, Abdullah Ö.'nün kurtarılması için çalışma başlattı.

        Abdullah Ö., Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldı. Abdullah Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

