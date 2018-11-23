Ak Parti, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden mevcut başkan Menderes Türel'i aday olarak açıkladı. Menderes Türel, 28 Mart 2004 Türkiye yerel seçimleri'nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Peki, Menderes Türel kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte, Menderes Türel'in hayatı ve kariyerine dair tüm detaylar...

MENDERES TÜREL KİMDİR?

Menderes Türel 11 Temmuz 1964 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi.

Menderes Mehmet Tevfik Türel (d. 11 Temmuz 1964, Antalya), Türk siyasetçi mevcut Antalya Büyükşehir Belediye Başkanıdır.

EĞİTİMİ

İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladıktan sonra İngiltere’de gazetecilik eğitimi aldı. Uzun yıllar boyunca Antalya’da gazeteci olarak çalıştı ve çeşitli basın ve yayın kuruluşları tarafından birçok kez yılın gazetecisi olarak ödüllendirildi. 1987 yılında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme dalında Türkiye’nin en iyi gazetecisi seçildi.

KARİYERİ

1992 yılında, 28 yaşındayken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine seçildi. Daha sonra 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999 tarihleri arasında ATSO Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini yürüttü. 9 Kasım 2001 tarihinde yapılan oda seçimlerinin ardından 14 Kasım 2001 tarihinde üstlendiği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 22 Ocak 2004 tarihine kadar sürdürdü. Bu tarihte, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı.

SİYASİ KARİYERİ

28 Mart 2004 Türkiye yerel seçimleri'nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Aynı zamanda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler daimi üyeliği yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKParti Antalya 2. sıra milletvekili adayı olarak seçimleri kazanarak TBMM'ye girmiştir. Türkiye-Brezilya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır.

30 Eylül 2012'de AK Parti MKYK'sına seçilmiştir.14 Aralık 2013'te Antalya İl Başkanlığın düzenlediği akşam yemeğinde Başbakan Erdoğan tarafından Antalya AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu açıklandı.

30 Mart 2014 Türkiye yerel seçimleri resmi olmayan kesin sonuçlarına göre en yakın rakibi ve mevcut belediye başkanı CHP'li Mustafa Akaydın'ı 23 bin oy farkla geçerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir dönem aradan sonra tekrar seçilmiştir.

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