Mensah'ın dördüncü gol sevinci

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelirken, mücadeleye ilk 11’de başlayan Bernard Mensah, galibiyette büyük rol oynadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında dakikalar 50’yi gösterdiğinde ceza sahası dışında topla buluşan ve 2 rakibinden sıyrılarak çok şık bir plase yapan yıldız oyuncu, topu filelere göndererek farkı 2’ye çıkaran isim oldu. 64. dakikada ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yapan Mensah, bu pozisyonda direğe takıldı.

70. dakikada Larin’in şutunda Viviano’dan dönen topu ağlara gönderen Mensah, bu golden 1 dakika sonra oyun alanının kenarına gelerek yerini Dorukhan Toköz’e bıraktı. Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanında fileleri havalandıran Mensah, 11. haftada oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında da takımına gol katkısında bulunmuştu.