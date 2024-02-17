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        Haberler Magazin Meral ve Zuhal kardeşler Kadıköy Moda'da 150 kediye bakıyor

        Meral ve Zuhal kardeşler Kadıköy Moda'da 150 kediye bakıyor

        'Param Yok Pulum Yok" şarkısı ile hafızalara yerleşen 1970'li yılların ünlü ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler, Kadıköy Moda sokaklarında 150 kediye bakıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 18:16 Güncelleme: 17.02.2024 - 18:17
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        Türk müzik tarihinin önemli isimlerinden biri olan Fecri Ebcioğlu tarafından keşfedilen Meral ve Zuhal kardeşler, 1970'li yıllarda müzik dünyasına ilk adımı attı. İkizlerin, seslerini duyurduğu 'Param Yok Pulum Yok' adlı şarkısı 1974 yapımı Kadir İnanır ve Müjdat Gezen'in başrolündeki 'Uyanık Kardeşler' filminin müziği olarak dönemin klasiği haline geldi. Bir zamanların şaşaalı hayatının ardından bugün Modada sakin bir yaşam sürdüren ikizler, evdekilerin yanı sıra sokakta da 150 kedinin bakımını yapıyor.

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        74 yaşındaki Meral ve Zuhal kardeşler, '17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde hayvanlarla olan bağlarını anlattı.

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        "KAR DA YAĞSA YAĞMUR DA YAĞSA HER SABAH KEDİLERİMİ BESLİYORUM"

        İkizlerden Meral Ozan, yaşamını sürdürdüğü Modada 1990'dan bu yana kedilere baktığını söyledi. Bir komşusunun o yıllarda yeni çıkan kuru mamayı kedilere verdiğini görünce kendisinin de çantasında mama taşımaya başladığını dile getiren Ozan, "O günden sonra çantama mama alıp sokakta rastladığım kedilere vermeye başladım. Daha sonra hayvanlara mama verme işini sisteme koydum. Kapının önüne belirli aralıklarla mama koymaya başladım. Bu da binada oturanlarda rahatsızlık yarattı. Burada kedi besleme, etraf kedi doldu. gibi şikayetler aldım. Bu şikayetler karşısında o kadar üzülüyordum ki eve gidip ağlıyordum." diye konuştu. Hatta bu şikayetler yüzünden kedilere bakamadığı için tansiyon ve şeker hastalığının nüksettiğini vurgulayan Ozan, sözlerini şöyle sürdürdü: Kedi baktığım için bana bağıran çağıran insanlara da hayvan sevgisi versin, diye Allaha çok içten dua ettim. Duam kabul olmuş olacak ki bir baktım bana bağıran, çağıran insanlar kedi, köpek almaya başladı. Şimdi Modada kediden köpekten geçilmiyor. Herkesin bir kedisi ya da köpeği var. Kar da yağmur da yağsa her sabah kalkıp, kedilerimi besliyorum. Şimdi böbreğimde taş çıktı ağrım da oluyor ama ona rağmen sürüklene sürüklene sokağa çıkıp, kedilerimi besliyorum.

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        "KEDİLERE NANKÖR DENMESİNİ HİÇ ANLAMIYORUM"

        Meral Ozan, kedilere bakmanın çok ağır bir sorumluluk olduğunu dile getirerek; "1990'dan bu yana hiç tatil yapmadık. Hatta Bodrumda bir yazlığımız vardı, kedileri bırakıp gidemiyoruz diye onu da sattık. Bizim elimize bakan 150 kediyi başkalarına emanet edip gidemiyoruz. Bütün vaktim kedilerle geçiyor." dedi. Sadece mama vermediğini, hastalandıklarında da kedileri veterinere götürdüğünü anlatan Ozan, "Kısırlaştırma yaptırıyorum. Çok vaktimi alıyor gerçekten çok yoruluyorum. Her gün 150 kediye bakmak yorucu olabiliyor." ifadelerini kullandı. Hayvan beslemenin verdiği huzuru hiçbir şeyde bulamadığının altını çizen Ozan, "Hayvan beslemenin çok faydasını gördüm. Vücudunuzda neresi hasta ise kedi orayı anlar ve gelip o bölgenize yatar. Size bir arkadaş olur, huzur verir. Kedilere nankör denmesini hiç anlamıyorum" diye konuştu.

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        "KIŞIN 15'E KADAR ÇIKIYOR KEDİ SAYISI"

        Zuhal Şener Kandemir ise 1985'li yıllardan itibaren kedi beslediğini belirterek; "Evdeki artan yemekleri kedilere vermeye başladım. Her gün iki kez 4 kat aşağı inip kedileri besliyordum. Fakat beslediğim kediler tek tek arabanın altında kalıp ölünce psikolojim bozuldu. Bir süre ara verip, kedi bakım işini kardeşim Merale bıraktım." dedi. Kandemir, hayvan sevgisinin annelerinin kendilerine aldığı bir kedi ile başladığını vurgulayarak, şöyle konuştu, "Kedimizin adı 'Minnoştu', bir sokak kedisiydi. Babamın işi nedeniyle Zonguldaktan Denizliye taşınınca onu yanımızda götürememek bizi çok üzmüştü. Denizlideki komşumuzun kedisinin yavruları olunca birini aldık. Ondan sonra içimizdeki kedi sevgisi hiç bitmeden büyüdü. Hiç kedisiz evimiz olmadı. Şu an 10 kedim var evde. Havalar soğuduğunda sokaktaki kedileri de eve alıyoruz. Eşim de çok hayvansever ve merhametli bir insan. Evde çok kedi var almayalım. desem de o alıyor. Kışın, 15'e kadar çıkıyor evdeki kedi sayısı."

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        "VETERİNER VE MAMALARIN ÜCRETLERİ ÇOK YÜKSEK"

        Zuhal Şener Kandemir, kedilere bakmanın çok yorucu olduğunu belirterek; "Sabah kalkar kalmaz kedilerin bakımını yapıyor ve karınlarını doyuruyorum. Bir kedim yaşlılıktan idrarını tutamıyor. O yüzden sürekli paspas elimde geziyorum. Bütün günüm onlara bakmakla geçiyor. Benim de Meralin de emekli maaşı kedilerin bakımına gidiyor. Veteriner ve mama ücretleri çok yüksek" ifadelerini kullandı. Kedi beslemenin insan psikolojisi üzerinde çok olumlu bir etki yarattığını aktaran Kandemir, kedilerin uğur ve şans getirdiğine inandığını söyledi. Kandemir, bir hevesle hayvan alıp, sonra sokağa bırakılmasının sorumsuzluk ve vicdansızlık olduğunu dile getirdi.

        #Meral Ozan
        #Zühal Şener Kandemir

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