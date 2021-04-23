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Mercan Erzincan kimdir? Mercan Erzincan kaç yaşında, nereli? İşte Mercan Erzincan biyografi

Volkan Konak'ın sunumuyla ekrana gelen Kuzeyin Oğlu Volkan Konuk programının bu haftaki konuklarından biri olan Mercan Erzincan araştırılıyor. Halk Müziği sanatçısı Mercan Erzincan kimdir? Mercan Erzincan kaç yaşında, nereli? İşte Mercan Erzincan biyografi

Mercan Erzincan kimdir? Mercan Erzincan kaç yaşında, nereli? İşte Mercan Erzincan biyografi

Sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle takip edilen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 23 Nisan konukları araştırılıyor. Müzik dünyasından çeşitli isimlerin konuk olduğu Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 23 Nisan Cuma akşamı konuklarından biri de Mercan Erzincan. Peki, Erzincan kimdir? Mercan Erzincan kaç yaşında, nereli? İşte Mercan Erzincan biyografi

MERCAN ERZİNCAN KİMDİR?

Mercan Erzincan, 1976 yılında Sivas’ın Divriği ilçesinde dünyaya geldi. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı Eğitim Bölümüne başlayan ve 1998 yılında temel bilimler bölümünden mezun olan Mercan Erzincan halk müziği sanatçısıdır.

1998 yılında ilk albümü “Alican’ Ağıt”, 2003 yılında “ Düşlerim Yol Alır” ve 2008 yılında “Mihman”, 2012 yılında “Seyir” adlı albüm çalışmalarını hazırladı. 2002 yılında Radyo Barış’ta, 2003 yılında Cem Radyo’da ve 2007 yılında Düzgün Tv’de Türk Halk Müziğine ilişkin programlar hazırlayıp sundu.

2007 yılında “Sözümüz Var Şarkılarla” 2008 “Kırk Yamalı Bohça” adlı Kadın Müzisyenler Grubunda üç yıl görev aldı ve yurt içi ve yurt dışında birçok konsere katıldı.

2009 yılında Yunanistan’da Girit adasında “ Labyrinth Musical Workshop’da” Türk Halk Müziği Repertuar hocası olarak katıldı.

1994 yılında başladığı Bağlama ve Türk Halk Müziği repertuarı eğitmenliğini Erdal Erzincan Müzik Merkezinde ve 2010 yılından itibaren Nazım Hikmet Akademisinde halen devam ettiriyor.

MERCAN ERZİNCAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Mercan Erzincan kendisi gibi halk müziği sanatçısı olan Erdal Erzincan'la evlidir.

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