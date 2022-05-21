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Mercedes, EQ markasının ürün gamının en üstünde yer alan sedan modeli EQS’in ardından, elektrikli araçlara özel EVA2 adındaki elektrik mimarisine dayanan bir sonraki modeli EQE'yi de Türkiye'ye getirdi.

2021’de dünya lansmanı gerçekleşen aracın, EQS’in tüm temel işlevlerini daha kompakt bir oluşumla sunmayı hedeflediği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, markanın elektrikli sedan modeli EQE, ilk etapta 292 HP (215 kW) gücündeki EQE 350+ ve 625 HP (460 kW) gücündeki Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ versiyonlarıyla satışa sunuluyor.

EQE 350+, 292 HP gücündeki elektromotoruyla WLTP’ye göre 613 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Otomobilin üretimi ise dünya pazarı için Almanya'nın Bremen kentinde, Çin pazarı içinse Pekin’de yapılıyor.

CLS İLE BENZER BOYUTLARDA

Dış tasarımında diğer EQ modelleri ile benzerlikler gösteren EQE, siyah radyatör ızgarasında ultrason, kamera ve radar gibi sürüş destek sistemlerinin çeşitli sensörlerine ev sahipliği yapıyor.

Çerçevesiz, coupé benzeri kapılara sahip araç EQS’e göre daha kompakt olarak tasarlanırken, 3 bin 120 milimetre ile EQS’ten 90 milimetre daha kısa dingil mesafesine sahip. Öte yandan, EQE, markanın coupe-sedan modeli CLS ile benzer dış boyutlar ortaya koyarken, araçta CLS’ye benzer olarak sabit bir arka cam ve bagaj kapağı bulunuyor.

Alman üreticinin E-Serisi’ne oranla 65 santim daha yüksek oturma pozisyonuna sahip olan EQE’nin bagaj hacmi ise 430 litre olarak açıklanıyor.

SÜSPANSİYON SİSTEMİ S-SERİSİ'NDEN

Dört kollu ön süspansiyon ve çok kollu arka süspansiyona sahip yeni EQE’nin süspansiyonu, tasarım olarak yeni S-Serisi ile benzeşiyor. EQE, opsiyon olarak ADS+ adaptif süspansiyon sistemine sahip AIRMATIC havalı süspansiyon ile de alınabiliyor. Standart olarak sunulan arka aks yönlendirme de araçta sunulan teknolojiler arasında.

Tüm EQE versiyonlarının arka aksında elektrikli güç-aktarma sistemi (eATS) bulunuyor. 4MATIC versiyonlarında ayrıca ön aksta da bir eATS bulunuyor.

EQE 350+’da lityum iyon batarya on modülden oluşuyor ve 90 kWsa enerjiyi kullanıma sunuyor. Yeni nesil batarya, 8:1:1 oranında nikel, kobalt ve manganezden oluşuyor.

Yüksek voltajlı batarya, aşırı çalışma veya fren modunda mekanik dönme hareketinin elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle şarj ediliyor. Sürücü, yavaşlamayı üç aşamada (D+, D, D-) ayarlayabiliyor ve ayrıca direksiyon simidinin arkasındaki kulakçıklarla süzülme işlevini manuel olarak seçebiliyor.

Elektrikli sedanın başlangıç fiyatı ise 2 milyon 379 bin 500 TL olarak açıklanıyor.