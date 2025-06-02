Merdivenlerde uyuya kalan adamı dubayla uyandırmaya çalıştı

Sultangazi’de bir kişi, cadde üzerindeki merdivenlerde henüz bilinmeyen bir nedenle uyuya kaldı. Yoldan geçen bir genç ise eline aldığı plastik dubayı fırlatarak şahsı uyandırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Uğurmumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, cadde üzerindeki merdivenlerde uyuya kaldı. Yerde hareketsiz şekilde yatan şahsı gören bir genç, eline aldığı plastik dubayı defalarca fırlatarak uyandırmaya çalıştı.

Gencin şahsı uyandırma çabası çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, ilginç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç adamın dubayı fırlatarak yerde yatan kişiyi uyandırmaya çalıştığı anlar yer aldı.