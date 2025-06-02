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        Haberler Gündem HT Trend Merdivenlerde uyuya kalan adamı dubayla uyandırmaya çalıştı

        Merdivenlerde uyuya kalan adamı dubayla uyandırmaya çalıştı

        İstanbul Sultangazi'de bir kişi caddede merdivenlerde uyuyan bir kişiyi, plastik dubayı fırlatarak uyandırmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:22
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        Dubayla uyandırmaya çalıştı!
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        Sultangazi’de bir kişi, cadde üzerindeki merdivenlerde henüz bilinmeyen bir nedenle uyuya kaldı. Yoldan geçen bir genç ise eline aldığı plastik dubayı fırlatarak şahsı uyandırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde Uğurmumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, cadde üzerindeki merdivenlerde uyuya kaldı. Yerde hareketsiz şekilde yatan şahsı gören bir genç, eline aldığı plastik dubayı defalarca fırlatarak uyandırmaya çalıştı.

        Gencin şahsı uyandırma çabası çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, ilginç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç adamın dubayı fırlatarak yerde yatan kişiyi uyandırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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