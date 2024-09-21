Meriç Aral ile Serkan Keskin'in nikâhına ünlü akını

Meriç Aral ile Serkan Keskin, ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir nikâh töreniyle dünya evine girdi. Gelinin ve damadın şahitliğini yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi.

Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törene adeta ünlüler akın etti. Barış Arduç, Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu, Ece Çeşmioğlu, Taner Ölmez, Demet Akbağ, Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk, Hazal Kaya, Ali Atay, Demet Evgar, Başak Dizer, Cengiz Bozkurt, Birkan Sokullu, Bennu Yıldırımlar, Alina Boz, Umut Evirgen, Boran Kuzum, İbrahim Selim, İlker Kızmaz, Özgür Çevik, Bengi Apak, Sarp Apak, Metin Akdülger, Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Umut Kurt, Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü dostları çifti bu gününde yalnız bırakmadı.

Nikâh öncesi ünlü çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Serkan Keskin, gazetecilerin nostaljik düğün arabasıyla ilgili sorularına; "O benim ilk arabam, Meriç ile düğün arabamız olsun diye hayaller kurmuştuk, 25 yıldır bende" diyerek cevap verdi. Meriç Aral; "Konuşamıyorum heyecandan, arkadaşlarımın düğünüme gitmeyi çok severdim, kendi düğünün de güzel oluyormuş" derken Serkan Keskin; "7 yıldır beraberiz, artık resmi olarak da evleniyoruz, 4 gün boşumuz vardı ve o gün bu gün diyerek düğün tarihini hemen ayarladık" diye konuştu.