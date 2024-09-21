Meriç Aral ile Serkan Keskin'in nikâhına ünlü akını
Meriç Aral ile Serkan Keskin'in nikâhına ünlü akını yaşandı. Ünlüler, Aral ile Keskin'in evlenmelerinden dolayı bir hayli mutlu olduklarını dile getirdi
Meriç Aral ile Serkan Keskin, ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir nikâh töreniyle dünya evine girdi. Gelinin ve damadın şahitliğini yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi.
Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törene adeta ünlüler akın etti. Barış Arduç, Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu, Ece Çeşmioğlu, Taner Ölmez, Demet Akbağ, Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk, Hazal Kaya, Ali Atay, Demet Evgar, Başak Dizer, Cengiz Bozkurt, Birkan Sokullu, Bennu Yıldırımlar, Alina Boz, Umut Evirgen, Boran Kuzum, İbrahim Selim, İlker Kızmaz, Özgür Çevik, Bengi Apak, Sarp Apak, Metin Akdülger, Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Umut Kurt, Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü dostları çifti bu gününde yalnız bırakmadı.
Nikâh öncesi ünlü çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Serkan Keskin, gazetecilerin nostaljik düğün arabasıyla ilgili sorularına; "O benim ilk arabam, Meriç ile düğün arabamız olsun diye hayaller kurmuştuk, 25 yıldır bende" diyerek cevap verdi. Meriç Aral; "Konuşamıyorum heyecandan, arkadaşlarımın düğünüme gitmeyi çok severdim, kendi düğünün de güzel oluyormuş" derken Serkan Keskin; "7 yıldır beraberiz, artık resmi olarak da evleniyoruz, 4 gün boşumuz vardı ve o gün bu gün diyerek düğün tarihini hemen ayarladık" diye konuştu.
Demet Akbağ: Yıllardır güzel beraberlikleri vardı, ben önce Meriç'ten öğrendim haberi, çok sevindim, çok mutlu olsunlar.
Demet Evgar: Benim setim çok yoğundu, sırf benim için bugüne aldılar.
Ali Atay: Ben çok duygulandım, beklemiyordum. Benim için çok süpriz oldu, çok mutluyum, öz kardeşim evleniyor gibi hissediyorum, nikâh şahidi olmadık. Genelde tuhaf tuhaf insanlar oluyor nikâh şahidi. İyi ki olmadık (gülüyor). Çocukları olsun da çok isterim, çok acayip bir his.
Umut Evirgen: Oğlan bizim, kız bizim. Kendi düğünüm kadar heyecanlandım.
Necip Memili: Onlar kadar heyecanlıyız, mutluluklar diliyorum onlara.
İlker Kızmaz: Evlenmekle çok güzel bir karar verdiler, umarım çok mutlu olurlar.
Barış Arduç: Harika bir birliktelikleri vardı, evlilikle taçlandırdılar. Gupse, yoğun çalışıyor, galiba yetişemeyecek, dinlenmesi lâzım, ailemizi temsilen ben geldim. Kendi projesi üstüne çalışıyor, beni oynatır mı bilemem, ben her zaman yanında olduğunu söylüyorum ama henüz öyle bir teklifle gelmedi.
Boran Kuzum: Benim de evlilik yaşım geliyor galiba, Annem de zaten sorup duruyor, siz de üstüme gelmeyin ne zaman evleneceksin diye.