Merih Demiral'a 4 talip birden!
Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'a 4 takım birden talip oldu. Inter, Roma, West Ham ve Nottingham Forest'ın tecrübeli stoperle ilgilendiği iddia edildi.
Milli futbolcumuz Merih Demiral, 2 sezondur formasını giydiği Atalanta kulübüne veda etmeye hazırlanıyor. Başarılı savunma oyuncusunun yoluna hangi kulüpte devam edeceği ise merak konusu.
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Merih için Inter ve Roma kulüplerinin ciddi ilgisi olduğunun biliniyordu. Yeni gelen bilgilere göre İngiliz kulüpleri West Ham United ve Nottingham Forrest'ın da Merih Demiral için nabız yokladığı aktarıldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Merih bu yaz transfer sezonu bitmeden Atalanta ile yollarını kesin olarak ayıracak.