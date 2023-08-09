Merih Demiral'a 4 talip birden!

Milli futbolcumuz Merih Demiral, 2 sezondur formasını giydiği Atalanta kulübüne veda etmeye hazırlanıyor. Başarılı savunma oyuncusunun yoluna hangi kulüpte devam edeceği ise merak konusu.

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Merih için Inter ve Roma kulüplerinin ciddi ilgisi olduğunun biliniyordu. Yeni gelen bilgilere göre İngiliz kulüpleri West Ham United ve Nottingham Forrest'ın da Merih Demiral için nabız yokladığı aktarıldı.