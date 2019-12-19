Cenova\u2019daki Luigi Ferraris Stad\u0131\u2019nda oynanan ma\u00e7a, h\u0131zl\u0131 ba\u015flayan taraf konuk ekip oldu. Juventus, 19. dakikada Arjantinli golc\u00fcs\u00fc Paulo Dybala n\u0131n att\u0131\u011f\u0131 golle 1-0 \u00f6ne ge\u00e7ti. Ev sahibi Sampdoria\u2019dan bu gole yan\u0131t, 35. dakikada Gianluca Caprari\u2019den geldi ve skor e\u015fitlendi: 1-1. Devrenin bitimine az bir s\u00fcre kala Juventus, Portekizli y\u0131ld\u0131z\u0131 Cristiano Ronaldo\u2019nun 45. dakikada att\u0131\u011f\u0131 kafa gol\u00fcyle bir kez daha \u00f6ne ge\u00e7ti ve soyunma odas\u0131na 2-1\u2019lik skorla gitti. \u0130kinci yar\u0131da, ba\u015fka gol olmazken, ma\u00e7 i\u00e7inde s\u0131k s\u0131k kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelen Sampdorial\u0131 Caprari ile Merih Demiral aras\u0131nda 76. dakikada ya\u015fanan gerginlik sonucunda hakem Gianluca Rocchi her iki oyuncuya da sar\u0131 kart g\u00f6sterdi. Ma\u00e7\u0131n 90+2. dakikas\u0131nda Caprari nin Demiral a att\u0131\u011f\u0131 dirsek nedeniyle hakem Rocchi, Sampdorial\u0131 oyuncuya \u00e7ift sar\u0131 karttan k\u0131rm\u0131z\u0131 kart g\u00f6sterdi. Juventus sahadan 2-1 lik galibiyet ve 3 puanla ayr\u0131ld\u0131. Siyah-beyazl\u0131lar, bu sonu\u00e7la puan\u0131n\u0131 42\u2019ye y\u00fckselterek, ma\u00e7 fazlas\u0131yla liderlik koltu\u011funu Inter\u2019den ald\u0131. MER\u0130H, DE LIGT \u0130 KEST\u0130 Juventus\u2019un kadrosunda bulunan ve son d\u00f6nemde g\u00f6sterdi\u011fi performansla g\u00f6z dolduran milli futbolcu Merih Demiral, Hollandal\u0131 tak\u0131m arkada\u015f\u0131 Matthijs De Ligt\u2019i kesti. Demiral, tak\u0131m\u0131n\u0131n son oynad\u0131\u011f\u0131 UEFA \u015eampiyonlar Ligi\u2019ndeki Bayer Leverkusen, Serie A\u2019da Udinese ma\u00e7\u0131 ve bug\u00fcnk\u00fc m\u00fcsabakayla \u00fcst \u00fcste 3. kez ilk 11\u2019de ma\u00e7a ba\u015flad\u0131. Merih Demiral, Serie A\u2019n\u0131n 4. haftas\u0131nda Juventus\u2019un Hellas Verona\u2019y\u0131 konuk etti\u011fi kar\u015f\u0131la\u015fmada ilk kez ilk onbirde yer alm\u0131\u015ft\u0131.