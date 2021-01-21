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HaberlerDünya
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Merkel'den Kovid-19'un mutasyonları konusunda uyarı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Merkel'den Kovid-19'un mutasyonları konusunda uyarı
AA

Merkel, Federal Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, uygulanan sert Kovid-19 tedbirlerini savunarak "Yeni enfeksiyonlar nihayet azaldı. Bu, Almanya'daki sert tedbirlerin meyvesini vermeye başladığını ve çabaların buna değdiğini gösteriyor." dedi.

İngiltere ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen Kovid-19'un türlerinin şu anki çabaları tehdit ettiğini belirten Merkel, "Almanya’da da bu yeni virüs türleri tespit edildi. Virüsün mutasyona uğramasını ciddiye almak gerekiyor. Bunu herkesin dikkate almasını istiyorum." diye konuştu.

Merkel, yeni vaka sayılarının azalması ve yoğun bakımdaki hasta sayısının düşmesinin iyi haber olsa da ölüm sayısının yüksek seyretmesinin dehşet verici olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel, "Tehlikenin ortaya çıkmasını ve günlük sayılara yansımasını bekleyemeyiz. O zaman salgında üçüncü ve muhtemelen daha sert bir dalganın yaşanmasını önlemek için geç olur." ifadesini kullandı.

Bu tehlikenin engellenebileceğini ifade den Merkel, bu konuda son olarak eyalet başbakanlarıyla yeni önlemler aldıklarını hatırlattı.

UĞUR ŞAHİN'İ SAVUNDU

Aşı kampanyasını mümkün olduğu kadar hızlandırma güvencesi veren Merkel, şirketlerden söz verilen aşıların sağlanması durumunda yaz sonunda herkese aşı imkanı sunabileceklerini söyledi.

Hükümet olarak aşı üretim tesisi işletmediklerini, bundan dolayı ne kadar aşı dozu üretileceği konusunda bir garanti veremeyeceğini kaydeden Merkel ancak aşıların üretilmesi için şirketlere destek verdiklerini anlattı.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in bir üretim şirketi olmadığını ifade eden Merkel, BioNTech'in bu konuda Amerikan ilaç firması Pfizer ile iş birliği yapmasının akıllı bir adım olduğunu belirtti.

BioNTech’in geliştirdiği aşının Pfizer tesislerinde üretildiğine işaret eden Merkel, “BioNTech aşıyı geliştirdi. Bu şimdi bizim aşımız gibi davranılıyor. BioNTech Pfizer ile çalışıyor. Pfizer uluslararası bir firma. Uluslararası piyasada iş yapan her firma bir bölgeyi tercih etmez.” şeklinde konuştu.

Merkel, “Sabırsızlığı anlıyorum. BioNTech’i eleştirmek için bir sebep görmüyorum. Burada gece gündüz çalışan insanlar var. Prof. Şahin ve eşi ile görüştüm. Tek boş günleri yok. Şahin 24 Ocak 2020’de bir pandeminin geldiğini gördü ve tüm araştırma faaliyetlerini bir günden diğer güne değiştirdi. Bundan faydalanıyoruz bugün. Burada niye mızmızlanıyoruz? Avrupa Birliği burada yapabileceğini yaptı.” dedi.

"KUZEY AKIM 2 YAPTIRIMLARINI ELEŞTİRDİ"

Rus gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru projesine yönelik temel tutumunda bir değişiklik olmadığını dile getiren Merkel, ABD'nin boru hattının yapımında rol alan firmalara yaptırım getirmesini doğru bulmadığını ifade etti.

Merkel, yaptırımları eleştirerek ABD yönetimiyle bu konuyu görüşmek istediklerini belirtti.

ABD'de yemin ederek görevine başlayan Başkan Joe Biden’in Paris İklim Anlaşması'na geri dönmesini ve ülkesinin Dünya Sağlık Örgütünden ayrılmasını durdurması gibi ilk girişimlerini olumlu bulan Merkel, “Biden ile siyasi mutabakat sağlanabilecek çok daha fazla alan var." dedi.

Ancak ABD ile bazı konularda görüş ayrılıklarının da yaşanacağını ifade eden Merkel, “Avrupa’nın genel olarak daha fazla sorumluluk alması gerekecek. Bu sadece askeri olarak değil, diplomatik alanda da ve başka alanlarda da geçerli.” ifadesini kullandı.

Merkel, Almanya’nın ve AB’nin daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu söyledi.

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