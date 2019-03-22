son dakika

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verileceğini bildirdi.



Gün içerisinde 5.60'ı gören dolar/TL, açıklama sonrasında 5.55 seviyesine geriledi. Ancak bu seviyede kalıcı olmadı ve yeniden 5.60 TL'yi geçti.

Merkez Bankası'nın bu adımı ekonomistler tarafından son zamanların en proaktif adımı olarak nitelendirildi.

TCMB'nin 1 hafta vadeli repo ihalelerinde faiz oranı yüzde 24, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 25.50, Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde borç verme faiz oranı da yüzde 27 seviyesinde bulunuyor.