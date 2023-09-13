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        Haberler Gündem Merkez Bankası açıkladı: Reeskont kredisi nedir, kimler faydalanabilir ve nasıl alınır?

        Merkez Bankası açıkladı: Reeskont kredisi nedir, kimler faydalanabilir?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklaması ile Reeskont kredisi gündeme geldi. Merkez Bankası ihracatçılara günlük ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi limitinin 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltildiğini duyurdu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 10:33 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:33
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        Reeskont kredisi nedir, kimler faydalanabilir?" sorusunun yanıtı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklamaları sonrasında gündeme geldi. Reeskont kredisinin ne olduğu araştırma konuları arasında yer alıyor. İşte Reeskont kredisi hakkında merak edilenler...

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        REESKONT KREDİSİ NEDİR?

        Reeskont kredisi, ihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynağından kullandırılan uygun maliyetli, ihracat taahhütlü kredi işlemleridir.

        Kredilerin vadesinde geri ödemesi döviz üzerinden gerçekleştiği için, Merkez Bankasının döviz rezervlerine katkı sağlanmaktadır.

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        REESKONT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

        Reeskont kredilerinden ihracatçılar, ihracata yönelik mal üreten imalatçı şirketler, yurtdışı müteahhitler, uluslararası fuarcılık yapan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet icra eden şirketler faydalanabilir.

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        Reeskont kredileri, 360 güne kadar vadelendirilebilinirken; para birimine göre kaynak maliyeti Euribor veya USD Libor olarak belirlenmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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