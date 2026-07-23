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        Haberler Bilgi Ekonomi MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANMA TARİHİ 2026: Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANMA TARİHİ 2026: Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye ekonomisinin yakından takip ettiği kritik gelişmelerden biri olan Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenen toplantının tarihi, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Temmuz ayı faiz kararıyla ilgili merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 11:21 Güncelleme:
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        Türkiye ekonomisinin yakından takip ettiği kritik gelişmelerden biri olan Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenen toplantının tarihi, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Temmuz ayı faiz kararıyla ilgili merak edilen detaylar…

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        MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yılı Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yer alan bilgilere göre, Temmuz ayı faiz değerlendirmesi 23 Temmuz 2026 Perşembe günü yapılacak. Ekonomi gündeminin önemli başlıkları arasında yer alan toplantının ardından alınan karar, aynı gün içerisinde kamuoyuna duyurulacak.

        PPK toplantısının tamamlanmasıyla birlikte Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin açıklaması saat 14.00’te yayımlanacak. Açıklanacak karar; piyasalarda döviz kuru, mevduat ve kredi faizleri başta olmak üzere birçok ekonomik gösterge açısından yakından takip edilecek.

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        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bir önceki toplantısında politika faizi olarak kullanılan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında değişikliğe gitmeyerek oranı yüzde 37 seviyesinde koruma kararı almıştı. Böylece faiz oranı, ilgili toplantı sonrası açıklanan karar doğrultusunda mevcut seviyesinde bırakılmış oldu.

        Piyasaların yakından izlediği yeni PPK toplantısında ise Merkez Bankası’nın enflasyon görünümü, iç talep koşulları ve ekonomik gelişmeleri değerlendirerek alacağı karar merakla bekleniyor. Açıklanacak faiz kararı, finansal piyasalardaki beklentiler açısından önemli bir gösterge olarak takip edilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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