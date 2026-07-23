MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANMA TARİHİ 2026: Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bir önceki toplantısında politika faizi olarak kullanılan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında değişikliğe gitmeyerek oranı yüzde 37 seviyesinde koruma kararı almıştı. Böylece faiz oranı, ilgili toplantı sonrası açıklanan karar doğrultusunda mevcut seviyesinde bırakılmış oldu.

Piyasaların yakından izlediği yeni PPK toplantısında ise Merkez Bankası’nın enflasyon görünümü, iç talep koşulları ve ekonomik gelişmeleri değerlendirerek alacağı karar merakla bekleniyor. Açıklanacak faiz kararı, finansal piyasalardaki beklentiler açısından önemli bir gösterge olarak takip edilecek.