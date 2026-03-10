Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart 2026 Merkez Bankası TCMB faiz kararı ne olur?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı faiz kararı ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. TCMB'nin Para Politikası Kurulu PPK toplantısı sonrasında açıklanıyor. Bu nedenle gözler PPK toplantı takvimine çevrilmiş durumda. Peki, Mart ayında Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte TCMB PPK 2026 Mart ayı faiz kararı ilan tarihi...
Merkez Bankası faiz kararı 2026 Mart ayıyla beraber ekonominin ana gündem konularından oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB faiz kararı açıklanma tarihi belli oldu. Peki, faiz kararı ne zaman açıklanacak?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TCMB yılın ikinci faiz kararını 12 Mart Perşembe günü açıklayacak. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından alınacak kararın saat 14.00 civarında kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.
FAİZ BEKLENTİLERİ PİYASALARIN ODAĞINDA
TCMB'nin 12 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik AA'nın düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin mart ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.