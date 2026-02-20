Gözler Merkez Bankası faiz kararında! İşte Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasalarda temkinli bekleyiş sürüyor. Enflasyonla mücadele sürecinin geldiği aşama, politika faizinde olası bir değişiklik ihtimali ve karar metninde kullanılacak ifadelerin tonu yatırımcıların odağında yer alıyor. Döviz kuru, mevduat faizleri ve borsa üzerindeki etkileri yakından izlenen PPK kararının hangi gün ve saat kaçta açıklanacağı da yoğun şekilde araştırılıyor. Gözler, para politikasının yönüne ilişkin verilecek yeni mesajlarda. İşte detaylar...
Ekonomi gündeminin en kritik başlıklarından biri olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Yılın ikinci PPK toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metnindeki yönlendirmeler, piyasaların seyrini doğrudan etkilemesi açısından büyük önem taşıyor. Enflasyon görünümü ve sıkılaşma sürecine ilişkin verilecek sinyaller yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, açıklamanın tarihi ve saati de merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını 12 Mart 2026 tarihinde açıklayacak.
OCAK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Beklentiler ocak yayında yapılacak toplantıda 100 veya 200 baz puan indirim olacağı yönündeydi. Beklenti dahilinde 100 puanlık bir indirim gerçekleşti.