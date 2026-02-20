Ekonomi gündeminin en kritik başlıklarından biri olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Yılın ikinci PPK toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metnindeki yönlendirmeler, piyasaların seyrini doğrudan etkilemesi açısından büyük önem taşıyor. Enflasyon görünümü ve sıkılaşma sürecine ilişkin verilecek sinyaller yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, açıklamanın tarihi ve saati de merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...