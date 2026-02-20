Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yılın ikinci faiz kararı bekleniyor!

        Gözler Merkez Bankası faiz kararında! İşte Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihleri

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasalarda temkinli bekleyiş sürüyor. Enflasyonla mücadele sürecinin geldiği aşama, politika faizinde olası bir değişiklik ihtimali ve karar metninde kullanılacak ifadelerin tonu yatırımcıların odağında yer alıyor. Döviz kuru, mevduat faizleri ve borsa üzerindeki etkileri yakından izlenen PPK kararının hangi gün ve saat kaçta açıklanacağı da yoğun şekilde araştırılıyor. Gözler, para politikasının yönüne ilişkin verilecek yeni mesajlarda. İşte detaylar...

        Giriş: 20.02.2026 - 19:18 Güncelleme: 20.02.2026 - 19:18
        Ekonomi gündeminin en kritik başlıklarından biri olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Yılın ikinci PPK toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metnindeki yönlendirmeler, piyasaların seyrini doğrudan etkilemesi açısından büyük önem taşıyor. Enflasyon görünümü ve sıkılaşma sürecine ilişkin verilecek sinyaller yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, açıklamanın tarihi ve saati de merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını 12 Mart 2026 tarihinde açıklayacak.

        OCAK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

        Beklentiler ocak yayında yapılacak toplantıda 100 veya 200 baz puan indirim olacağı yönündeydi. Beklenti dahilinde 100 puanlık bir indirim gerçekleşti.

        MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

        Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

        12 Mart 2026

        22 Nisan 2026

        11 Haziran 2026

        23 Temmuz 2026

        10 Eylül 2026

        22 Ekim 2026

        10 Aralık 2026

