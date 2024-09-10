Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Eylül ayına girmemizle beraber hem küresel hem de yerel piyasalarda hareketlilik başladı. 18 Eylül'de açıklanacak Fed faiz kararı ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. Bu ay, Fed'in faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken TCMB'nin alacağı karar merak ediliyor. İşte, Merkez Bankası Eylül faiz kararı tarihi...
Merkez Bankası, Eylül ayında Fatih Karahan liderliğinde bir kez daha toplanacak. Bu ay küresel piyasalarda Fed'in en az 25 baz puan indirime gideceği güçlü bir beklenti yaratırken, Merkez Bankası'nın da karar merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
MERKEZ BANKASI 2024 EYLÜL FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Eylül faiz kararını 19 Eylül 2024 tarihinde açıklayacak.
MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.
Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken, ikinci çeyrek ortalamasının altında kaldığı belirtilen duyuruda, "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. " ifadelerine yer verildi.