Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde?
Aralık ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) alacağı faiz kararı merakla bekleniyor. 2024 yılının son toplantısında ekonomiye yön verecek kritik adımların atılması beklenirken, uzmanlar faiz oranlarına ilişkin beklentilerini paylaşıyor. Piyasaların dikkatle takip ettiği bu toplantıda, uzun süredir değişmeyen politika faizinde bir revizyon yapılıp yapılmayacağı gündemde. Ekonomik dengelerin yeniden şekillenmesine etki edecek olan faiz kararı, Aralık ayı içerisinde açıklanacak. İşte yılın son PPK toplantısına dair detaylar…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için geri sayıma başladı. Ekonomik beklentilerin odağında yer alan Aralık ayı faiz kararı, piyasaların yakından takip ettiği konular arasında. Uzun süredir politika faizinde değişiklik yapmayan Merkez Bankası’nın bu toplantıda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Aralık ayında alınacak kararın, özellikle 2024 yılına dair ekonomik projeksiyonlara ışık tutması bekleniyor. İşte faiz kararına dair son gelişmeler...
TCMB ARALIK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı 26 Aralık 2024 saat 14.00'de açıklanacak.
BEKLENTİ ANKETİNE GÖRE FAİZ KARARI NE OLUR?
AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.
"SIKI PARA POLİTİKASI KARARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 27 Kasım günü İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.
Karahan, "Para politikamızdaki kararlı duruşumuz yurtiçi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlendirme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edecek. Mart ayında yüzde 50’ye çıkardığımız politika faizini 8 aydır sabit tutuyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.