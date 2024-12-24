Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için geri sayıma başladı. Ekonomik beklentilerin odağında yer alan Aralık ayı faiz kararı, piyasaların yakından takip ettiği konular arasında. Uzun süredir politika faizinde değişiklik yapmayan Merkez Bankası’nın bu toplantıda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Aralık ayında alınacak kararın, özellikle 2024 yılına dair ekonomik projeksiyonlara ışık tutması bekleniyor. İşte faiz kararına dair son gelişmeler...