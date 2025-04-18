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        Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu

        Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 125 trilyon lira, yükümlülükleri ise 134 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 19:19 Güncelleme: 18.04.2025 - 19:19
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        Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), 2024'ün dördüncü çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

        Rapora göre, 2024'ün dördüncü çeyreği itibarıyla yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 125 trilyon lira, yükümlülükleri ise 134 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı bir önceki döneme göre 2 puan azalarak yüzde 20,6 oldu.

        Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYH'nin yüzde 0,77'si ile net borç alan konumunda olan toplam ekonomi, bu çeyrekte GSYH'nin yüzde 3,13'ü oranında net borç aldı.

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        Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hanehalkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlendi.

        Hanehalkı finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık yüzde 58’lik pay ile öne çıkarken, yükümlülüklerin tamamına yakını kredilerden oluştu.

        Finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları ve yükümlülükleri içinde sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 51’lik pay ile firmaların birbiri ile ticari işlemlerinden oluşan diğer alacaklar ve diğer borçlar kalemleri belirleyici oldu.

        Tüm sektörlerin borçluluk oranları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de yerleşik sektörlerin toplam borcunun düşük seviyede gerçekleştiği görüldü.

        Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYH'ye oranı 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 90 oranında gerçekleşerek önceki çeyreğe göre azalış kaydetti.

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