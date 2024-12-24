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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Merkez Bankası'ndan "2025-2027 Araştırma Gündemine" ilişkin duyuru - Para Haberleri

        Merkez Bankası'ndan "2025-2027 Araştırma Gündemine" ilişkin duyuru

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025-2027 Araştırma Gündemi yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 20:01 Güncelleme: 24.12.2024 - 20:01
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        TCMB'den '2025-2027 Araştırma Gündemine' ilişkin duyuru
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        TCMB açıklamasında, 2025-2027 dönemi için hazırlanan araştırma gündeminde, fiyat istikrarı başta olmak üzere beş temel odak noktasının vurgulandığı belirtildi.

        Para politikası ve finansal istikrar gibi geleneksel merkez bankacılığı konularının araştırmaların merkezinde yer almayı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, TCMB politikalarıyla kesişen dijitalleşme, yapay zeka ve iklim değişikliği gibi faktörlerin ekonomik etkilerine ilişkin konuların da araştırma gündemine dahil edildiği aktarıldı.

        Açıklamada, bu çerçevede "Enflasyon Dinamikleri, Beklentiler ve Fiyatlama Davranışları", "Parasal Aktarım Mekanizması, Makro Finansal Etkileşimler ve Operasyonel Çerçeve", "Finansal Piyasalar, Finansal İstikrar ve Makro ihtiyati Politikalar", "Fiyat İstikrarı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Toplumsal Refah", "Yeni Nesil Ekonomi: Fırsatlar ve Riskler" alanlarının araştırma gündeminin ana konularını oluşturduğu bildirildi.

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