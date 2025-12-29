Habertürk
        Merkez Bankası'nın 2026 yılı takvimi açıklandı: İlk faiz kararı ne zaman ?

        Merkez Bankası'nın 2026 yılı takvimi açıklandı: İlk faiz kararı ne zaman ?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve rapor takvimini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 07:36 Güncelleme: 29.12.2025 - 07:36
        2026 yılının ilk faiz kararı ne zaman ?
        Merkez Bankası, 2026 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı.

        Buna göre, gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

        Banka, 2027 yılının ilk 6 ayında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.

        Merkez Bankasının 2026 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:

        Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Enflasyon Raporu Finansal İstikrar Raporu
        22 Ocak 2026 29 Ocak 2026 12 Şubat 2026
        12 Mart 2026 18 Mart 2026
        22 Nisan 2026 30 Nisan 2026 14 Mayıs 2026 22 Mayıs 2026
        11 Haziran 2026 18 Haziran 2026
        23 Temmuz 2026 30 Temmuz 2026 13 Ağustos 2026
        10 Eylül 2026 17 Eylül 2026
        22 Ekim 2026 30 Ekim 2026 12 Kasım 2026 27 Kasım 2026
        10 Aralık 2026 17 Aralık 2026
        21 Ocak 2027 28 Ocak 2027 11 Şubat 2027
        18 Mart 2027 25 Mart 2027
        22 Nisan 2027 29 Nisan 2027 13 Mayıs 2027 28 Mayıs 2027
        10 Haziran 2027 17 Haziran 2027
