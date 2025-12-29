Merkez Bankası'nın 2026 yılı takvimi açıklandı: İlk faiz kararı ne zaman ?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve rapor takvimini açıkladı
Giriş: 29.12.2025 - 07:36 Güncelleme: 29.12.2025 - 07:36
Merkez Bankası, 2026 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı.
Buna göre, gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.
Banka, 2027 yılının ilk 6 ayında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.
Merkez Bankasının 2026 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:
