Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı bugün saat 10.30'da Ankara'da yapılacak. Üç gündem maddesi ile toplanacak Genel Kurul'un, birinci gündem maddesi açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması olacak.

Banka esas mukavelesinde yer alan "Genel Kurul toplantıları her yılın nisan ayı içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" ifadesinin "Genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" şeklinde değiştirilmesi ise ikinci gündem maddesi olarak görüşülecek.

GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK

Üçüncü gündem maddesini de bankanın 2018 yılı dönem kârından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına arzı oluşturacak. TCMB her yıl Nisan ayında gerçekleştirdiği Genel Kurul sonrası kârının büyük bölümünü ana hissedar Hazine'ye aktarıyor. TCMB Hazine'ye 2016 yılında yaklaşık 6.41 milyar TL, 2017 yılında yaklaşık 12 milyar TL aktarmıştı. Bugünkü bu toplantıda bankanın avans olarak Hazine'ye 37 milyar TL aktarması bekleniyor.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçen hafta yaptığı açıklamada, bütçe kapsamında TCMB'den Hazine'ye devredilecek kârı 20 milyar TL olarak öngördüklerini ancak bu tutarın 37 milyar TL seviyelerinde beklentinin üzerinde gerçekleşeceğini söylemişti.



