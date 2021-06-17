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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 11 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 75 milyon dolar artışla 51 milyar 713 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 4 Haziran'da 49 milyar 638 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 896 milyon dolar azalarak 44 milyar 49 milyon dolardan 43 milyar 153 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 180 milyon dolar artarak 93 milyar 687 milyon dolardan 94 milyar 867 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):