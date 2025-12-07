Habertürk
        Merkezefendi Basketbol: 64 - Fenerbahçe Beko: 87 | MAÇ SONUCU

        Merkezefendi Basketbol: 64 - Fenerbahçe Beko: 87 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Uzun süre başa baş geçen mücadeleyi sarı-lacivertliler 64-87 kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 16:41 Güncelleme: 07.12.2025 - 16:41
        F.Bahçe Beko deplasmanda galip!
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Denizli ekibi Merkezefendi Basketbol'u 87-64 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligde üst üste 9. galibiyetini aldı.

        Salon: Pamukkale Üniversitesi

        Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz, Emin Moğulkoç

        Merkezefendi Basketbol: Vrenz Bleijenbergh 12, Samuel Griffin 17, Mahir Ağva 6, Kenneth Smith 2, Alen Omic 10, Ömer İlyasoğlu 8, Roko Badzim 4, Javontae Hawkins 3, , Emre Tanışan 2, Erbey Paltacı, Murat Kağan

        Başantrenör: Zafer Aktaş

        Fenerbahçe: Brandon Boston 21, Devon Hall 7, Talen Horton-Tucker 14, Tarık Biberovic 4, Khem Birch 7, Nicolo Melli 2, Metecan Birsen 6, Melih Mahmutoğlu 16, Khem Birch 7, Armando Bacot 6, Wade Baldwin 4, Mert Ekşioglu, Hamza Mestoğlu

        Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

        1. Periyot: 20-14 (Merkezefendi Basketbol lehine)

        Devre: 38-38

        3. Periyot: 55-63 (Fenerbahçe lehine)

