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        Haberler Spor Basketbol STBL Merkezefendi Belediyesi - Mersin Spor: 65-75 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Merkezefendi Belediyesi - Mersin Spor: 65-75 (MAÇ SONUCU)

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun açılış maçında ligin yeni ekibi Mersin Spor, deplasmanda Merkezefendi Belediyesi'ni 75-65 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 21:26 Güncelleme: 04.10.2024 - 21:26
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde ligin yeni ekibi Mersin Spor'a 75-65 mağlup oldu. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın periyotları 20-21, 33-42 ve 46-58'lik skorlarla sonuçlandı. Konuk ekipte Pineiro 19, Cruz ise 15 sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı.

        SALON: Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

        MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 13, Shittu 7, Bleijenbergh 14, Reese 2, Mclemore 12, Arca Tülüoğlu, Cook 14, Ayberk Olmaz 3

        MERSİN SPOR: Olaseni 9, Cobbs 11, Pineiro 19, Emre Tanışan 2, Cruz 15, Kartal Özmızrak 2, Berkay Sinirlioğlu 8, Kairys 4, Canberk Kuş, Tevfik Akdamar 5

        1'İNCİ PERİYOT: 20-21

        İLK YARI: 33-42

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-58

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