Merkezefendi'de eğitime destek maçı

Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) arasında "Eğitime Destek Maçı" protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokol çerçevesinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı ile DEGİAD Basketbol Takımı arasında maç düzenlenecek. Oynanacak karşılaşmadan elde edilecek tüm gelirler, Türkiye Eğitim Vakfı aracılığıyla üniversite öğrencilerine destek olarak ulaştırılacak.

DEGİAD ve Yukatel Merkezefendi Belediye Basket takımlarının arasında gerçekleştirilecek olan dostluk maçında Türk Eğitim Vakfı'na kız çocukları yararına bütün gelirin bağışlanacağını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şunları söyledi:

"Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) ve Merkezefendi Belediyemiz ile birlikte bir sosyal sorumluluk projesi yönetiyoruz. Basketbol turnuvamız 4 takımdan oluşacak, 4 asil 2 yedek şeklinde. Oyuncularımız hem DEGİAD ailesinden hem de Yukatel Merkezefendi Basketbol takımımızın oyuncularımız sahada güzel bir dostluk maçı gerçekleştirecek. Maçın sonunda kazanan taraf kız çocuklarımız olacak. Asıl sonunda eğitim kazanacak, bizim hedefimiz bu.

Türk Eğitim Vakfı ailesi, DEGİAD, Merkezefendi Belediyesi ve spor kulübümüzle birlikte güzel bir iş birliği oldu. Turnuvamız 29 Nisan saat 18.00’de başlayacak. Bütün Denizlili hemşehrilerimizi bu turnuvamıza bekliyoruz. Türk Eğitim Vakfı ile kız çocuklarının okuyabilmesi, daha iyi bir yere gelebilmesi için, eğitime, akıla ve bilime yatırım yapabilir ben Denizlililere güveniyorum. Denizlililerin eğitime verdiği desteği göreve geldiğim günden itibaren biliyorum ve hissediyorum” dedi.

Ortak bir amaç için bir araya geldiklerini belirten Yukatel Merkezefendi Basket Takımı Kulüp Başkanı Veli Deveciler, "Tüm oyuncularımız, hocalarımız ve kulübümüzün çalışanları ile beraber büyük bir memnuniyet duyduk. Denizlililer bu gerçekleştirdiğimiz organizasyona bir karşılık gösterir ve katılım sağlarsa hedeflediğimizin üstünde bir bağış toplanır ve kız çocuklarımız Türk Eğitim Vakfı'nın yardımıyla onlara eğitim sağlama fırsatı sağlamış oluruz. Umarım keyifli ve eğlenceli bir bağış etkinliği olur" diye konuştu.

Denizli Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Kemal Sözkesen ise şöyle konuştu:

"DEGİAD olarak iş dünyasındaki birlikteliğimizi sadece ekonomik değer üretmek ile sınırlamıyor aynı zamanda topluma dokunan, iz bırakan projelerle anlamlandırmayı önemsiyoruz. Bu amaçla sporun birleştirici gücü ile eğitimin dönüştürücü etkisiyle buluşturduğumuz özel bir organizasyonu hayata geçiriyoruz.

29 Nisan Çarşamba günü Pamukkale Üniversitesi Arena da DEGİAD üyelerimizden oluşan DEGİAD Basketbol All Star ile Yukatel Merkezefendi Basketbol takımı ile gerçekleştireceğimiz eğitime destek maçı bizler için sadece bir spor karşılaşması değil aynı zamanda geleceğe atılmış güçlü bir adımdır.

Bu anlamlı organizasyonun en kıymetli tarafı ise elde edilecek tüm gelirin Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla üniversite öğrencilerimizin eğitimine destek olarak aktarılacak olması. Katılımınız ve destekleriniz için şimdiden herkese teşekkür ediyorum."