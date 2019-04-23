Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku mart ayı sonunda 1 trilyon 162 milyar 437 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 592,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası cinsi, 569,7 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.