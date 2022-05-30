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Retro ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkisi neler? 2022 Merkür retrosu tarihleri

Merkür gerilemesi olarak da adlandırılan Merkür retrosu astrolojiye ilgi duyanların gündeminde yer alıyor. 10 Mayıs tarihinde başlayan retronun ne zaman biteceği ve burçlara etkileri merak konusu oldu. İşte, 2022 Merkür retrosu tarihleri ve burçlara etkileri...

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    Merkur retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkisi neler? 2022 Merkür retrosu tarihleri

    Merkür retrosu ne zaman bitiyor? sorusu gökyüzü ve astroloji olaylarını yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Şans, bolluk ve bereketi simgeleyen Jüpiter gezegeninin Koç burcuna geçmesinin ardından Merkür gerileyerek İkizler burcundaki hareketini sürdürecek. 2022 yılında 4 kez gerçekleşecek olan retronun tarihleri ve burçlara etkileri araştırılıyor. İşte, Merkür retrosu burçlaara etkileri ve tarihleri...
  • 02
    Merkur retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkisi neler? 2022 Merkür retrosu tarihleri

    MERKÜR RETROSU NE DEMEKTİR?

    Merkür Retro'su yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denmektedir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır.
  • 03
    Merkur retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkisi neler? 2022 Merkür retrosu tarihleri

    MERKÜR RETROSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

    Astrologlara göre, Merkür retrosunda, yeni iş, teklif ve projeler için acele etmemelisiniz. Gelen fırsatları sakin şekilde değerlendirmek sizin için olumlu olacaktır.

    Gayrımenkul alım satım işlerini bir süre erteleyebilir bu tarz yatırım kararları alırken daha dikkatli davranabilrsiniz. 

    Merkür Retrosunun iletişim araçları üzerinde de olumsuz etki edeceği belirtildiği için cihazlarınızdaki verileri yedekleyebilirsiniz.

    Öfke patlamaları, gerginlikler ve olumsuz olaylara karşı sakin kalmalı, ani hareket etmemelisiniz.
  • 04
    Merkur retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkisi neler? 2022 Merkür retrosu tarihleri

    MERKÜR RETROSU BU ETKİLERE DİKKAT!

    Merkür Retrosunun yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar. Merkür Retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir.

    En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir. Merkür Retro'su İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir.

    Tüm burçlar aslında bakarsanız bundan az da olsa etkilenecektir. Diğer yandan hayatımızdaki karışıklığa son vermek için Merkür retrosu mükemmel bir zamandır. Her şey kötüye gidiyor gibi görünse de hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönemi iyi değerlendirmemiz gerekir. Merkür retrosu döneminde sık sık yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları ve aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca teknolojik aletlerde sorunlar yaşanabilir, bilgilerde sorun çıkabilir.
  • 05
    Merkur retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkisi neler? 2022 Merkür retrosu tarihleri

    MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

    Her yıl iki veya üç kez gerçekleşen Merkür Retrosu 2022 yılında 4 kez gerçekleşecek. En yakın Merkür Retrosunun 10 Mayıs ile 4 Haziran arasında gerçekleşemesi bekleniyor. 2022 Merkür Retrosu tarihleri:

    15 Ocak Merkür Retrosu

    10 Mayıs Merkür Retrosu

    10 Eylül Merkür Retrosu

    30 Aralık Merkür Retrosu
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    Merkur retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkisi neler? 2022 Merkür retrosu tarihleri

    MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

    Her yıl 3 kez gerçekleşen gerileme bu yıl 4 kez olacak. 10 Mayıs tarihinde başlayan Merkür retrosu 3 hafta sürecek ve 2 Haziran günü sona erecek.
  • 07
    Merkur retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkisi neler? 2022 Merkür retrosu tarihleri

    10 MAYIS - 4 HAZİRAN MERKÜR RETROSU

    4 Haziran günü sona ermesi beklenen Merkür Retrosu, Boğa ve İkizler burcunda gerçekleşecek. 2022 yılının 2.retrosunda, yanlış anlaşılmalardan dolayı gerginlikler yaşanabilirken bazı iletişim becerilerinde körelme de gözlemlenebilir. Bu dönemde gerçekleşen tartışmalarda sert tavırlardan uzak durulmalıdır.

    10 Mayıs – 4 Haziran Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

    Kova

    Balık

    Aslan

    Başak
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    Merkur retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkisi neler? 2022 Merkür retrosu tarihleri

    11 EYLÜL - 3 EKİM MERKÜR RETROSU

    10 Eylül tarihinde Terazi burcunda meydana gelecek Merkür Retrosu, 3 Ekim günü Başak burcunda tamamlanacak. Bu dönemde çevrenizde ilişkiler, iş, ail eve arkadaşlık alanlarında iletişim problemleri yaşanabilir. Gerektiği durumlarda içinize kapanabilir veya soğuk bir iletişim tarzı benimseyebilirsiniz. 11 Eylül Merkür Retrosu, kararsızlıklar ve alınganlıklar yaşayabileceğiniz tehlikeli bir dönem olarak değerlendirilebilir.

    11 Eylül – 3 Ekim Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

    Yengeç

    Oğlak

    İkizler

    Yay
  • 09
    Merkur retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkisi neler? 2022 Merkür retrosu tarihleri

    30 ARALIK - 19 OCAK MERKÜR RETROSU

    30 Aralık günü başlayacak 2022'nin son retrosu 19 Ocak 2023 tarihinde son bulacak. Gerileme döneminde bunalmış hissedebilir ve 2023 yılına kasvetli bir ruh haliyle giriş yapabilirsiniz. Retro döneminde yanlış anlaşılmalar, ruhsal bunalımlar ve tartışmalar gündemzinizde olabilir. Yakınlarınızı karşı daha hoşgörülü davranabilirsiniz.

    30 Aralık'ta Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

    Koç

    Terazi

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