Mersin'de "organik tarım eğitimi"

Mersinli çiftçilere "organik tarım eğitimi" verildi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticiyi bilinçlendirmek amacıyla çiftçilere yönelik "organik tarım eğitimi" düzenledi. Ziraat Yüksek Mühendisi Vahap Eryılmaz, Avrupa'da yüzde 35 oranında organik tarım yapıldığını belirterek, "Biz daha yüzde 2 düzeyindeyiz" dedi. Türkiye'de organik tarımın gelişmesi için yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü belirten Eryılmaz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu eğitimler çok önemli. Mersin'de bu projenin 4. yılındayız. Daha kapsamlı bir şekilde devam edecek" diye konuştu
Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevresel kirlilik oluşturan ve ekolojik dengeyi tehdit eden kimyasal tarım ilaçlarına karşı organik tarımı desteklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Üreticiyi bilinçlendirmek amacıyla Silifke ilçesi Gündüzler Mahallesi'nde çiftçilere yönelik "organik tarım eğitimi" düzenleyen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilerle eğitimde bilmedikleri her konuyu konuştu.
"GEÇİŞ AŞAMALARINDA DESTEK VERİYORUZ"
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Aysun Seçkin, "Her projemizde ilk hedefimiz insanlar ve canlılar. Bu noktada organik tarımın ana hedefine odaklanarak böyle bir proje geliştirdik. Bu sene 4'üncüsünü yapıyoruz" dedi.
Gündüzler Mahallesi’nde organik tarım üretiminin yoğun olduğuna dikkat çeken Seçkin, bazı üreticilerin de organik tarım sertifikalarını aldığını belirtti.
Organik tarım sertifikasının aşamalı olarak alındığını anlatan Seçkin, "Organik tarıma geçiş aşamaları var. Bu noktada biz destek veriyoruz. Tüm aşamalarda analizler yapılıyor. Üreticilerimize sürekli bilgilendirme toplantıları yapıyor, hep birlikte organiğe doğru yürüyoruz" diye konuştu.
"BİZ DAHA YÜZDE 2 DÜZEYİNDEYİZ"
Çiftçilere organik tarım eğitimi veren Ziraat Yüksek Mühendisi Vahap Eryılmaz da organik tarımın, Türkiye genelinde çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Avrupa'nın yüzde 35 oranında organik tarım yaptığını ifade eden Eryılmaz, "Biz daha yüzde 2 düzeyindeyiz" dedi.
Türkiye'de organik tarımın gelişmesi için yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü belirten Eryılmaz, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bu eğitimler çok önemli. Mersin’de bu projenin 4'üncü yılındayız. Daha kapsamlı bir şekilde devam edecek" diye konuştu.
"ORGANİK TARIMDA İLERLEME KAYDETTİK"
Gündüzler Mahallesi Muhtarı Mahmut Yel ise organik tarımda ilerleme kaydettiklerini belirterek, "Gündüzler'in üzümünü dünyaya duyurmaya çalışıyoruz" dedi. Önceki yıllarda kurutmalık üzüm ürettiklerini ancak girdi maliyetlerine karşısında istedikleri geliri elde edemediklerini vurgulayan Yel, "Eskiden yollarımız da kötüydü. Yollarımız yapıldığı için artık daha rahatız. Büyükşehir Belediyesi bize her türlü kolaylığı tanıdı. Çiftçilik artık gelişmeye başladı" diye konuştu.
"KÖYÜMÜZÜN ÜRÜNLERİ ORGANİK OLMASIYLA MEŞHUR"
Eğitimin verimli geçtiğini belirten üreticilerden Nazife Nasuhoglu, "Ömrüm üretimle geçti. Köyümüzün ürünleri, zaten organik olmasıyla meşhur. Bu ürünleri Türkiye’de tanıtmamız önem taşıyor" dedi.
"BİLİNÇLİ YAPARSAK MEMNUNİYETSİZLİK OLMAYACAK"
Emekli olduktan sonra organik zeytin üreticiliğine başlayan Muhsin Sözer de "Eğer bilinçli olarak organik tarım yaparsak, ülkemizde önemli bir marka olacağımıza inanıyorum. Yaklaşık 7 yıldır organik tarım yapıyorum ve kaliteli, yüksek verim elde ediyorum. Bir de bunu bilinçli halde yaparsak, üretimimizde hiçbir zaman memnuniyetsizlik olmayacak" diye konuştu.