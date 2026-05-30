Mersin'in saklı cenneti Yerköprü Şelalesi, göz kamaştırıyor
Mersin'in Mut ilçesinde, 30 metre yükseklikten dökülen Yerköprü Şelalesi ile oluşturduğu göl, turkuaz rengi ile gözlere hitap ediyor
Giriş: 30 Mayıs 2026 - 09:52
Mut ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Evren Mahallesi'nde bulunan Yerköprü Şelalesi'ne, araç park alanından yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşılabiliyor.
30 metre yükseklikten akan şelale ile buna eşlik eden 15 metre derinliğindeki turkuaz renkli göl, güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Bölgeye gelen ziyaretçiler, suyun karşısında ve üzerinde bulunan 2 seyir terasından da şelaleyi izleyebiliyor.
