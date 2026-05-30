        Mersin'in saklı cenneti Yerköprü Şelalesi, göz kamaştırıyor

        Mersin'in saklı cenneti Yerköprü Şelalesi, göz kamaştırıyor

        Mersin'in Mut ilçesinde, 30 metre yükseklikten dökülen Yerköprü Şelalesi ile oluşturduğu göl, turkuaz rengi ile gözlere hitap ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 09:52 Güncelleme:
        Mersin'in saklı cenneti göz kamaştırıyor

        Mut ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Evren Mahallesi'nde bulunan Yerköprü Şelalesi'ne, araç park alanından yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşılabiliyor.

        30 metre yükseklikten akan şelale ile buna eşlik eden 15 metre derinliğindeki turkuaz renkli göl, güzelliğiyle dikkat çekiyor.

        Bölgeye gelen ziyaretçiler, suyun karşısında ve üzerinde bulunan 2 seyir terasından da şelaleyi izleyebiliyor.

