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Mersin'in iki, Muğla'nın bir ilçesinde deniz suyu çekildi

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde son bir hafta içinde deniz suyu gözle görülür oranda çekildi. Çevre sakinleri suların ilk defa bu kadar geri çekildiğini gördüklerini ifade ederken, aynı görüntü Muğla'da bir kez daha ortaya çıktı. Kentin Bodrum ve Ortaca ilçelerinin ardından bugün de Fethiye sahillerinde deniz çekildi. Dün Bodrum ve Ortaca dışında Hatay'ın Arsuz ilçesinde de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekilmişti

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Mersin ve Muğla'da deniz suyu çekildi - Haberler

    Mersin'in Akdeniz kıyısındaki Anamur ve Bozyazı ilçesi sahillerinde deniz suyu çekildi. DHA'nın haberine göre, Çekilmeyle birlikte vatandaşlar daha önce yüzdükleri alanda yürümeye başladı.
  • Mersin ve Muğla'da deniz suyu çekildi - Haberler

    Anamur'un Mamure Kalesi çevresinde ise deniz suyunun metrelerce çekildiği gözlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin bir etkisinin olup olmadığı henüz bilinmezken, deniz çekilmesi yöre halkını tedirgin etti.
  • Mersin ve Muğla'da deniz suyu çekildi - Haberler

    Denizde ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştığını belirten Mehmet Ali Bayır (46), "4-5 gündür gelgitler yaşanıyor. Eskiden de olurdu ama bu kadar olmazdı. Taşların üstü bir açılır sonra kapanırdı. Ama bu defa çekilen su geri gelmedi" dedi.
  • Mersin ve Muğla'da deniz suyu çekildi - Haberler

    Ayşe Oğan (60) ise suların ilk defa bu kadar geri çekildiğini gördüklerini söyledi.
  • Mersin ve Muğla'da deniz suyu çekildi - Haberler

    Mersin'in Anamur ilçesi.

  • Deniz suyunun çekildiği bir başka nokta Muğla'nın Fethiye ilçesi oldu. AA'nın haberine göre, Fethiye Körfezi'nde deniz suyunun çekilmesiyle oluşan görüntü, kordona gezintiye gelenleri şaşırttı.
  • Mersin ve Muğla'da deniz suyu çekildi - Haberler

    Foça Mahallesi Çalış mevkisinde bölgede yaşayanlar ve ziyaretçiler ortaya çıkan manzaranın fotoğraflarını çekti.
  • Mersin ve Muğla'da deniz suyu çekildi - Haberler

    Deniz suyunun yaklaşık 10 metre çekilmesiyle, Murt Deresi'nin taşıdığı alüvyonların oluşturulduğu küçük adacık da ortaya çıktı.
  • Mersin ve Muğla'da deniz suyu çekildi - Haberler

    Çekilmenin ardından kıyıda beliren atıklar, Fethiye Belediyesi ekiplerince toplandı.
  • Mersin ve Muğla'da deniz suyu çekildi - Haberler

    Deniz suyu çekilmesinin, gelgit hareketleri ve rüzgar basınç değişikliklerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
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