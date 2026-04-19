Mersin’de TIR’ın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Gök'e TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre sürüklenen Gök, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor
Giriş: 19 Nisan 2026 - 09:23
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken TIR’ın çarptığı Suzan Gök (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. TIR sürücüsü kazanın ardından gözaltına alındı.
YOLUN KARŞISINA GEÇİYORDU
DHA'daki habere göre olay; akşam saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Bir marketin önünden yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Gök’e, Z.Ç. yönetimindeki TIR çarptı.
60 METRE YERDE SÜRÜKLENDİ
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre sürüklenen Gök ağır yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Gök, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
TIR sürücüsü Z.Ç., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İNCELEMELER SÜRÜYOR
Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
