        Mersin'de TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Mersin’de TIR’ın çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Gök'e TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre sürüklenen Gök, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 09:23 Güncelleme:
        TIR'ın çarptığı kadın öldü
        Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken TIR’ın çarptığı Suzan Gök (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. TIR sürücüsü kazanın ardından gözaltına alındı.

        YOLUN KARŞISINA GEÇİYORDU

        DHA'daki habere göre olay; akşam saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Bir marketin önünden yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Gök’e, Z.Ç. yönetimindeki TIR çarptı.

        60 METRE YERDE SÜRÜKLENDİ

        Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre sürüklenen Gök ağır yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Gök, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        TIR sürücüsü Z.Ç., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        İNCELEMELER SÜRÜYOR

        Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

