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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Tiyatro oyunu çıkışı arkadaşları ile zaman geçirdiklerini söyleyen Mert Fırat, “Oyundan çıktık gördüğünüz gibi kafede oturuyoruz. Bizim her akşam 20 bardak çayımız, muhallebimiz vardır“ diyerek espiri yaptı.