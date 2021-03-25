Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Mert Fırat kimdir? Mert Fırat kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Mert Fırat, dizileri ve filmleri ile olduğu kadar, özel hayatı ile de sık sık konuşulan isimlerden biri. Kefaret dizisinde Nurgül Yeşilçay ile başrolleri paylaşan Mert Fırat, İdil Fırat ile evli. Mert Fırat kimdir? Mert Fırat kaç yaşında? İşte Mert Fırat hakkında merak edilenler...

Mert Fırat kimdir? Mert Fırat kaç yaşında?

Ufak Tefek Cinayetler dizisi ve İdil Fırat ile evliliği Mert Fırat'ın popülerliğini artırdı. Çeşitli projelerle sevenlerinin karşısında yer almaya devam eden Mert Fırat'ın hayatı merak ediliyor. Mert Fırat kimdir? Mert Fırat kaç yaşında?

MERT FIRAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mert Fırat, 10 Ocak 1981, Ankara'da doğdu.

Fırat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezundur.

Ankara doğumlu Türk oyuncu Fırat, verdiği bir röportajda kökenlerini ise "Benim soyumun içinde Arap var, baba tarafı Suriye’den gelme, ötekiler Kafkasya’dan, bir dedem var Kayserili" şeklinde ifade etmiştir.

Fırat, Tiyatro kariyeri ile birlikte çeşitli sinema filmleri ve televizyonlarda dizilerde de kendini göstermiştir. 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle ilk kez televizyonda boy gösteren Fırat, Binbir Gece dizisinde asıl tanınırlığını elde etmiştir.

Binbir Gece dizisinden sonra çeşitli yapımlarda yer almış ve Tiyatro kariyerine daha fazla vakit ayırmıştır. Sinemada ise en son 2018 yılında Her Şey Seninle Güzel filminde rol almıştır.

2018’de oyuncu İdil Fırat’la hayatını birleştirdi.

MERT FIRAT'IN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Kefaret (2020) - Başkomiser Sinan
Her Şey Seninle Güzel (2018)
Arif V 216 (2018) - Sadri Alışık
Ufak Tefek Cinayetler - Serhan Aksak
Yol Ayrımı (2017)
Aşk ve Gurur (2017) - Kenan
Serçe Sarayı (2015) - Kadir
Gece (2014) - Yusuf
Bir Varmış Bir Yokmuş (2015) - Ozan
The Water Diviner (2014) - Ordu Görevlisi
Erkek Tarafı Testosteron (2013) - Tankut
İntikam (2013-2014) - Emre Arsoy
Kelebeğin Rüyası (2013) - Rüştü Onur
Unutma Beni İstanbul (2011)
Devrimden Sonra (2011) - Köylü Genç
Dedemin İnsanları (2011) - Hasan
Bir Ömür Yetmez (2011) - Ali Akyol
Beni Unutma (2011) - Sinan
Atlıkarınca (2010) - Erdem
Kapalıçarşı (2009-2010) - Arda Güler
Başka Dilde Aşk (2009) - Onur
Yersiz Yurtsuz (2007) - Hüseyin
Hayattan Korkma (2007) - Engin
İşte Benim (2006) - Ali
Binbir Gece (2006-2008) - Burak İnceoğlu
Bizim Evin Halleri (2000) - Bora

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cem Yılmaz kimdir? Cem Yılmaz Kaç yaşında, aslen nereli? İşte Cem Yılmaz'ın hayatı ve filmleri
BİYOGRAFİCem Yılmaz kimdir?
Zafer Algöz kimdir? Zafer Algöz kaç yaşında, nereli? İşte Zafer Algöz hayatı ve filmleri...
BİYOGRAFİZafer Algöz kimdir?
Sadakatsiz Derya kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Derya'yı oynayan Özge Özder ne zaman doğum yaptı? Biyografisi
BİYOGRAFİSadakatsiz Derya kimdir, kaç yaşında?
Iraz Yıldız kimdir? Iraz Yıldız kaç yaşında?
BİYOGRAFİIraz Yıldız kimdir?
Taner Tolga Tarlacı kimdir, nerelidir? Taner Tolga Tarlacı kaç yaşında?
BİYOGRAFİTaner Tolga Tarlacı kimdir?
Malhun Hatun kimdir, nasıl öldü? - Malhun Hatun'u kim oynuyor? Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Biyografisi
BİYOGRAFİMalhun Hatun kimdir, nasıl öldü?
Kuruluş Osman Togay Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, nereli? Biyografisi... Kara Şaman Togay kimdir, nasıl öldü?
BİYOGRAFİKara Şaman Togay kimdir?
Seda Sarıbaş kimdir? Seda Sarıbaş biyografisi
BİYOGRAFİSeda Sarıbaş kimdir?
Ertuğrul Gazi kimdir? Ertuğrul Gazi kaç yaşında, neden öldü? Ertuğrul Gazi'nin tarihteki yeri
BİYOGRAFİErtuğrul Gazi kimdir?
Osman Gazi'nin ilk eşi kim? İşte Osman Bey'in eşleri ve oğulları
BİYOGRAFİİşte Osman Bey'in eşleri ve oğulları