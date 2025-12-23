Mert Günok'tan 'ayrılık' açıklaması!

Beşiktaş forması giyen Mert Günok, kupadaki Fenerbahçe derbisi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Derbi öncesi açıklamalarda bulunan tecrübeli file bekçisi, "Yılın son derbisi. Güzel bir maç olacak. Hava güzel, atmosfer güzel. İki takım da elinden geleni yapacaktır. İki gün kısa süre ama biz de iyi hazırlandık. Gruplara iyi başlamak için hazırız" sözlerini sarf etti.

Son olarak takımdan ayrılacağı hakkında çıkan iddialara değinen Mert Günok, "Hakkımda çıkan 'mutsuz, gitmek istiyor, takım bakıyor' gibi haberler asılsızdır. Hoca ve yönetimle böyle bir şey görüşmedim. Beşiktaş'ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve burada olduğum sürece de bu böyle devam edecek." dedi.