Mert Günok'un kurtarışı dünyada gündem oldu!

RANGNICK'TEN GORDON BANKS BENZETMESİ!

Mert Günok'un mucizevi kurtarışına, Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick de şapka çıkardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alman teknik adam, Mert Günok'u efsane İngiliz kaleci Gordon Banks'e benzeterek, "Beraberlik golünü atmak için zamanımız vardı. Çok da yaklaşmıştık ama Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks varken bu çok zordu." dedi. Banks, 1970 Dünya Kupası'nda Pele'nin kafa vuruşunda tıpkı Mert Günok'un kurtarışına benzer bir şekilde mucizevi bir kurtarışa imza atmıştı.