Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Mert Günok'un kurtarışı dünyada gündem oldu! - Futbol Haberleri

        Mert Günok'un kurtarışı dünyada gündem oldu!

        A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselirken, Mert Günok'un 90+4'te yaptığı müthiş kurtarış maça damgasını vurdu. Tecrübeli file bekçisi Baumgartner'in yerden seken kafa vuruşunu harika bir refleksle kornere çelerek ay-yıldızlıları ipten aldı. Mert, o vuruşun %94'lük gol olma ihtimalini eldivenleriyle devre dışı bırakıp %6'lık kurtarış ihtimalini gerçekleştirdi. Deneyimli file bekçisinin harika kurtarışı dünya basınında da geniş yer buldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 10:36 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Takımımız, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek final biletini alırken, maçın en konuşulan pozisyonu Mert Günok'un son saniyedeki kurtarışı oldu. Herkesin nefesini tuttuğu 90+4'te sahneye çıkan tecrübeli eldiven, Michael Gregoritsch'in kafa vuruşunu çizgi üstünde kurtardı.

        2

        O esnada TRT spikeri Özkan Öztürk'ün "Ahtapot musun, örümcek misin, harikasın Mert" sözleri yaşananların özeti oldu.

        3

        %6'LIK İHTİMALİ GERÇEKLEŞTİRDİ!

        İstatistiksel veriler sağlayan 'The xG Philosophy', Mert Günok'un tarihi kurtarışının matematiksel analizini yayınladı. Buna göre Baumgartner'in kafa vuruşunda topun gol olma ihtimali %94 iken, eldivenleriyle bu ihtimale son veren Mert ise %6'lık 'kurtarma ihtimalini' gerçekleştirerek tarih yazdı. xGoT: Kalecilerin kalelerine gelen isabetli şutların gol beklentisini (xG’sini) ifade eden istatistik birimidir.

        Mert Günok'un yaptığı kurtarışın xGoT değeri ise 0.94 olarak ölçüldü.(xGoT: Kalecilerin kalelerine gelen isabetli şutların gol beklentisini (xG’sini) ifade eden istatistik birimidir.)

        4

        RANGNICK'TEN GORDON BANKS BENZETMESİ!

        Mert Günok'un mucizevi kurtarışına, Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick de şapka çıkardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alman teknik adam, Mert Günok'u efsane İngiliz kaleci Gordon Banks'e benzeterek, "Beraberlik golünü atmak için zamanımız vardı. Çok da yaklaşmıştık ama Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks varken bu çok zordu." dedi. Banks, 1970 Dünya Kupası'nda Pele'nin kafa vuruşunda tıpkı Mert Günok'un kurtarışına benzer bir şekilde mucizevi bir kurtarışa imza atmıştı.

        5

        Mert Günok'un tarihi kurtarışı dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte o yorumlardan bazıları:

        6

        Actu Foot/Fransa: "Mert Günok'un tarihe geçecek kurtarışı!"

        7

        FOX/ABD: "Ne kurtarış ama! Mert Günok'tan büyük kurtarış!"

        8

        Bleacher Report/ABD: "Turnuvanın en iyi kurtarışı!"

        9

        The Athletic/ABD: "Nefes kesici bir kurtarış! 94. dakikada ülkesini çeyrek finale taşıdı. Mert Günok, sonsuza dek Türk futbolunun kahramanları arasında anılacak"

        10

        ESPN/ABD: "Mert Günok'tan 94. dakikada inanılmaz bir kurtarış! Turnuvanın en iyi kurtarışı olabilir mi?"

        11

        BBC/İngiltere: "Mert Günok ne kurtarış yaptı ama! Christoph Baumgartner'in yüz ifadesi her şeyi anlatıyor. Gordon Banks'in bir başka versiyonu..."

        12

        Eurosport/Fransa: "Mert Günok'un kurtarışı Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en iyi kurtarışı olabilir mi?"

        13

        The Telegraph/İngiltere: "Mert Günok, yüzyılın kurtarışını yaptı!"

        14

        MERİH: OĞLUM MERTO, NASIL ÇIKARDIN?

        Gecenin bir diğer kahramanı Merih Demiral da Mert'in kurtarışı sonrası şaşkınlığını gizleyemedi. Maçın ardından o pozisyonla ilgili Mert Günok'la konuşan Merih Demiral, "Oğlum Merto, nasıl çıkardın? Allah çarpsın…" ifadelerini kullandı.

        15

        MERT GÜNOK: DAHA YOLUMUZ UZUN

        Mert Günok karşılaşmayla ilgili, "Konuşmakta zorlanabilirim. Çok güzel bir galibiyet oldu. Duasını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı. Tecrübeli file bekçisi ayrıca, ''Daha yolumuz uzun. İnşallah sonuna kadar gideceğiz. Bu galibiyet bizi moral olarak üst seviyeye çekti. İnşallah devam edeceğiz." dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        "Gurur duyuyorum"
        "Gurur duyuyorum"
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Sinan Ateş cinayeti davasında üçüncü celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında üçüncü celse
        Emekli polisten çifte cinayet! Baba ve oğlunu öldürdü
        Emekli polisten çifte cinayet! Baba ve oğlunu öldürdü
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        O anlar kamerada! Anne kıza öldüresiye miras dayağı!
        O anlar kamerada! Anne kıza öldüresiye miras dayağı!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        UNESCO listesindeki Hevsel Bahçesi... Şaşırtan manzara!
        UNESCO listesindeki Hevsel Bahçesi... Şaşırtan manzara!
        Biden'dan düello itirafı: Sahnede neredeyse uyuyordum
        Biden'dan düello itirafı: Sahnede neredeyse uyuyordum
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!
        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!