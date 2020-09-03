Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş hangi takımda oynuyor, kaç yaşında? soruları genç futbolcu hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverlerin gündeminde. 2020 - 2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, Milli Takım kadrosunda da yer alıyor. Mert Hakan Yandaş'ın kısaca hayatı haberimizde.

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Küçükbalıklı Mahallesi'nde Ali Yandaş ve Gönül Yandaş çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası da eskiden amatör bir futbolcu olan Mert Hakan Yandaş, henüz 9 yaşındayken babasını kaybetmiştir. Bir röportajında futbolu seven bir ailede büyüdüğünü ve küçükken babasına futbolcu olma sözü verdiğini söylemiştir.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde oynadı. 2020-2021 sezonunda ise Fenerbahçe ile 4 yıllığına anlaşmıştır.