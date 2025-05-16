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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş taburcu oldu - Fenerbahçe Haberleri

        Mert Hakan Yandaş taburcu oldu

        Fenerbahçe'de geçirdiği enfeksiyon nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Mert Hakan Yandaş taburcu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:14 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:14
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        Mert Hakan taburcu oldu
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        Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. 20 günü aşkın süredir hastanede bulunan oyuncunun tedavisine 15 gün boyunca özel doktor kontrolünde Samandıra Tesislerinde ve evde devam edileceği öğrenildi.

        Mert Hakan Yandaş’ın milyonda bir görülen nadir bir enfeksiyon geçirdiği belirtilmişti. Virüs kaynaklı bu rahatsızlık nedeniyle uzun süre tedavi altında kalan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Mert Hakan’ın 1 Temmuz’da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte katılması planlanıyor.

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