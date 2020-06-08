Sivasspor'la olan sözleşmeleri bu sezon sonunda bitecek olan ve transfer pazarının gözdesi halindeki Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç için flaş açıklama! Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, iki futbolcunun da sezon sonu ayrılacağını duyurdu!

A Spor'a konuşan Çalımbay ""Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç gidiyor. Bitti. Seneye Sivasspor'da yoklar. Onlar hak ettiler ve gitmek istiyorlar. Biz de önlerini açtık. Fenerbahçe'ye mi, Galatasaray'a mı, Beşiktaş'a mı, Trabzonspor'a mı giderler bilmiyorum, ama gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın adı başta Galatasaray ile Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüple anılıyordu.