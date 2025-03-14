Mert İlbars ve Azat Sarıyar'dan bronz madalya

Başkent Tiran'daki organizasyonun son gününde milli güreşçiler, 2 madalya elde etti.

Grekoromen stil 60 kiloda önce repesaj maçını kazanan Mert İlbars, ardından Ukraynalı Bohdan Hryshyn ile yaptığı üçüncülük müsabakasından 5-0 galip ayrıldı ve bronz madalyayı boynuna taktı.