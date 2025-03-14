Mert İlbars ve Azat Sarıyar'dan bronz madalya
Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden milli sporcular Mert İlbars ve Azat Sarıyar, bronz madalya aldı.
Başkent Tiran'daki organizasyonun son gününde milli güreşçiler, 2 madalya elde etti.
Grekoromen stil 60 kiloda önce repesaj maçını kazanan Mert İlbars, ardından Ukraynalı Bohdan Hryshyn ile yaptığı üçüncülük müsabakasından 5-0 galip ayrıldı ve bronz madalyayı boynuna taktı.
Türkiye'yi 67 kiloda temsil eden Azat Sarıyar da Polonya'dan Arslanbek Salimov'u 5-3 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
97 kilo bronz madalya maçında bağımsız sporcu Abubakar Khaslakhanau ile karşılaşan Muhittin Emre Helvacı ise rakibine yenilerek sıkletinde beşinci oldu.