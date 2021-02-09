Mert Kayıkçıoğlu'ndan

Yıldız Tilbe'nin uzun süre vokalistliğini yapan ve "Doğa İçin Çal" projesiyle tanınan Mert Kayıkçıoğlu'nun "Kaçamam Kaderimsin" adlı tekli çalışması yayınlandı.
Sözleri Elif Muştu'ya, müziği Mert Kayıkçıoğlu'na ait "Kaçamam Kaderimsin", flamenko ezgileri taşıyor. "Kaçamam Kaderimsin" şarkısının klibi Kadıköy sokaklarında ve çatılarında, Utku Faik Yılmaz'ın yönetmenliğinde çekildi.
Klip, dijital platformlarda yayınlandı. Mert'in şarkısına Deniz Seki ve Soner Arıca da sosyal medya hesaplarından övgüler yağdırdı.
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