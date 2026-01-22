Habertürk
        Mert Müldür: Çok gol pozisyonu ürettik ama atamadık

        Mert Müldür: Çok gol pozisyonu ürettik ama atamadık

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Mert Müldür, Avrupa Ligi'nde 1-0 yenildikleri Aston Villa karşılaşmasının ardından, "Çok gol pozisyonu ürettik ama atamadık" dedi.

        Giriş: 22.01.2026 - 23:25 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:25
        "Çok gol pozisyonu ürettik ama atamadık"
        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin oyuncularından Mert Müldür, açıklamalarda bulundu.

        "ÇOK GOL POZİSYONU ÜRETTİK AMA ATAMADIK"

        "Üzgünüz. En az 1 puanı hak ettik. Çok iyi mücadele ettik. Çok gol pozisyonu ürettik ama golü bulamadık. Pazar günü çok önemli bir maçımız var, ona odaklanacağız.

        Hoca nerede oynatırsa orada oynamaya hazırız. Takım için elimizden geleni yapıyoruz. Herkes yüzde yüzünü veriyor."

