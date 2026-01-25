Mert Müldür: İkinci golü bulamadık, üzücü bir gün
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, 1-1 berabere biten Göztepe karşılaşmasından sonra, "İkinci golü bulamadık, üzücü bir gün" dedi.
Giriş: 25.01.2026 - 22:56 Güncelleme: 25.01.2026 - 22:56
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından Mert Müldür, açıklamalarda bulundu.
"İKİNCİ GOLÜ BULAMADIK, ÜZÜCÜ BİR GÜN"
"İkinci golü bulsaydık daha rahat bir maç olacaktı. 1-1'den sonra kapandı rakip. İkinci golü bulamadık maalesef. Üzücü bir gün. Haftaya telafi ederiz, lig daha uzun. İnşallah evimizde bir daha böyle kayıplar yaşamayız."
