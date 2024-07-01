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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Mert Müldür: İnşallah tur atlayan taraf biz oluruz - Futbol Haberleri

        Mert Müldür: İnşallah tur atlayan taraf biz oluruz

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında yarın Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Mert Müldür, rakibi çok iyi analiz ettiklerini ve çeyrek finale yükselmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 22:18 Güncelleme: 01.07.2024 - 22:21
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        "İnşallah tur atlayan taraf biz oluruz"
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        A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Mert Müldür, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında yarın Avusturya ile karşılaşacakları maça ilişkin, rakibi çok iyi analiz ettiklerini ve çeyrek finale yükselmek istediklerini ifade etti.

        Mert Müldür, karşılaşmanın oynanacağı Leipzig Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Vincenzo Montella ile katıldı.

        Milli futbolcu Mert Müldür, yarınki maçın mart ayında kaybettikleri karşılaşmaya benzemeyeceğine inandığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Bu maç daha özel olacak çünkü ucunda çeyrek final bileti var. Her iki takım buna ulaşmak istiyor. Umarım yarın iyi bir sonuçla gülen taraf biz oluruz. Rakibimizi çok iyi analiz ettik, çok iyi hazırlandık, hazırlık maçındaki duruma benzer bir maç olmayacağını düşünüyorum, inşallah tur atlayan taraf biz oluruz. Yarın çok önemli bir maç. Viyana’dan birçok arkadaşım beni aradı, yarın stadyumda da olacaklar. Avusturya çok sağlam bir takım, güçlü bir takım, tek bir oyuncu seçmek istemem çok iyi oynuyorlar, zayıf ve güçlü yanlarını iyi biliyorlar, her zaman tüm güçlerini sahaya yansıtıyorlar. Avusturya’da büyüdüm, okudum ve futbola orada başladım, Avusturya ile belli bir bağlantım var ama Türkiye’de 17 ve 19 Yaş Altı takımlarında yer aldım, bugün de Türk Milli Takımı’ndayım. Avusturya’da oynama ihtimali benim için hiç yoktu." dedi.

        "ONLARLA SEVİNMEK AYRI BİR DUYGU"

        Mert, takım olarak stadyumu gezdiklerinde neler düşündüğünün sorulması üzerine, "Zemine bastığımız anda herkesin düşüncesinde yarın taraftarımızla birlikte nasıl bir görüntü ortaya çıkar, onu hayal ediyoruz. Oynadığımız maçlardaki görüntüler bizi mutlu etti, onlarla sevinmek ayrı bir duygu. İnşallah yarın da buna benzer duygular yaşarız." şeklinde konuştu.

        "MİLLİ TAKIMA GELEN HERKES YÜZDE YÜZÜYLE OYNAMAK ZORUNDADIR"

        Milli futbolcu, cezalı oyuncular hakkında ise "Cezalı ya da sakat oyuncumuz olursa bile antrenmanlarda sürekli birlikteyiz, birbirimizi iyi tanıyoruz, 3-4 haftadır her gün birlikte idman yapıyoruz. Moral motivasyonumuz çok yüksek kim oynarsa oynasın hiçbir problem olmayacağını düşünüyorum. Milli takıma gelen her futbolcu yüzde yüzüyle oynamak zorundadır. Oynamadığım sürede de Fenerbahçe’de kendimi hazır tuttum, hayalimde hep şampiyonaya katılmak vardı. O gün de geldi, antrenmanlarda ve maçlarda yüzde yüzümü vererek hocadan formayı alabildiğimi düşünüyorum. Hoca beni tercih ettiğinde tüm gücümü vermek için elimden geleni yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

        Mert, "Milli takımla ilgili zaman zaman ağır eleştiriler de yapılıyor. Bu sizi etkiliyor mu?" sorusuna, "Bizi etkilememeli, etkilemiyordu işimize odaklanmalıyız. Bu tür şeyleri kafamıza takmamalıyız. Bazen çok sert yorumlar üzebiliyor ama biz işimize odaklanıyoruz. Ülkemizi mutlu etmek için buradayız." yanıtını verdi.

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