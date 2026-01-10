Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mert Müldür: Sonuna kadar hak ettik - Futbol Haberleri

        Mert Müldür: Sonuna kadar hak ettik

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Mert Müldür, Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sonuna kadar hak ettik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 22:27 Güncelleme: 10.01.2026 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sonuna kadar hak ettik"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 2-0 yenerek zafere ulaşan Fenerbahçe'nin oyuncularından Mert Müldür, açıklamalarda bulundu.

        "SONUNA KADAR HAK ETTİK"

        Karşılaşmayı tamamen hak ederek kazandıklarını vurgulayan Müldür, "Sonuna kadar hak ettik. Çok fazla pozisyona girdik. Bu, Fenerbahçe'de kazandığım ilk kupa, aynı zamanda kariyerimde de ilk kupa" ifadelerini kullandı.

        "SEZON SONUNDA AYNI SEVİNCİ YAŞAMAK İSTİYORUZ"

        Performansına da değinen milli oyuncu, son haftalarda forma şansı bulduğunu belirterek, "Son haftalarda şans bana da geldi. Bunu iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder. Sezon sonunda da aynı sevinci yaşamak istiyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tuzla'da tersaneler bölgesinde vinç devrildi

        Tuzla'da tersaneler bölgesinde vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa Fenerbahçe'nin!
        Süper Kupa Fenerbahçe'nin!
        Fenerbahçe kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe kupasına kavuştu!
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Yangından cinayet çıktı
        Yangından cinayet çıktı
        Dev derbide penaltı ve kart itirazı!
        Dev derbide penaltı ve kart itirazı!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner