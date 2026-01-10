Mert Müldür: Sonuna kadar hak ettik
Fenerbahçe'nin oyuncularından Mert Müldür, Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sonuna kadar hak ettik" dedi.
Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 2-0 yenerek zafere ulaşan Fenerbahçe'nin oyuncularından Mert Müldür, açıklamalarda bulundu.
"SONUNA KADAR HAK ETTİK"
Karşılaşmayı tamamen hak ederek kazandıklarını vurgulayan Müldür, "Sonuna kadar hak ettik. Çok fazla pozisyona girdik. Bu, Fenerbahçe'de kazandığım ilk kupa, aynı zamanda kariyerimde de ilk kupa" ifadelerini kullandı.
"SEZON SONUNDA AYNI SEVİNCİ YAŞAMAK İSTİYORUZ"
Performansına da değinen milli oyuncu, son haftalarda forma şansı bulduğunu belirterek, "Son haftalarda şans bana da geldi. Bunu iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder. Sezon sonunda da aynı sevinci yaşamak istiyoruz" dedi.