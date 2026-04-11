Mert Öcal: Bebek Öcal geliyor
Mert Öcal ve Sude Burcu çifti, "Hikâyemize yeni bir karakter ekleniyor" diyerek, bebek beklediklerini duyurdu
Giriş: 11.04.2026 - 19:05
2024 yılında evlenen oyuncu Mert Öcal ve tekvandocu Sude Burcu, ailelerinin büyüyeceğini açıkladı.
Sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yapan ikili, bebek haberini Sude Burcu'nun belirginleşen karnı ve ultrason fotoğrafıyla verdi.
Heyecanlarını takipçileriyle de paylaşan çift, "Hikâyemize yeni bir karakter ekleniyor. Bebek Öcal geliyor" ifadelerini kullandı.
Çifte, kısa sürede hem yakın çevresinden hem de sevenlerinden tebrik mesajları geldi.
Fotoğraflar: Instagram
