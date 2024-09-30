Mert Öcal evlendi
Oyuncu ve model Mert Öcal, taekwondocu sevgilisi Sude Burcu ile dünyaevine girdi
Eylül 2022'de aile arasında düzenlenen törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Mert Öcal ile taekwondocu Sude Burcu hayatlarını birleştirdi.
Çift, İstanbul Bomonti'deki bir otelde evlendi.
Mert Öcal ve Sude Burcu, düğün öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sude Burcu; "Çok heyecanlı, garip duygular. Bunca sevdiğimiz insanın bizim için burada olması heyecan verici. Uzun zamandır bugünü hayal ediyorduk" dedi.
Mert Öcal ise "Evlilikten yıllarca kaçtım kaçtım, kaçamadığım noktada Sude ile karşılaştım. Gerçekten doğru kişiyle yapıldığında evlilik dünyanın en güzel şeyi. İnşallah bundan sonra da hayatımıza huzurlu, mutlu şekilde devam ederiz. Balayı planımız şu an yok" ifadelerini kullandı.