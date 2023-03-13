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Mertens sahalara ne zaman dönecek?

Galatasaray'da Dries Mertens'in tedavisi devam ediyor. Belçikalı futbolcunun, sarı-kırmızılıların Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giymesi beklenmiyor

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  • Mertens sahalara ne zaman dönecek? Galatasaray haberleri

    Süper Lig'in lideri Galatasaray, cuma günü karşılaşacağı Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda, bu maç öncesi Dries Mertens'in tedavisi devam ediyor.
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