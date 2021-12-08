"CANIM KENDİM"

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Boluğur, bu kez doğal haliyle verdiği pozu yayınladı. Makyajsız objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, "Canım kendim..." ifadelerini kullandı. Instagram'da 3,6 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur'a beğeni yağdı.